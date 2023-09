Dégradation du Tunnel de Soumbédioune : Fissures des murs, de l’eau qui suinte… ces phénomènes qui abîment le bijou du Président Wade

Le trafic routier au Sénégal, particulièrement à Dakar, a toujours été au cœur de la politique de l’État. C’est ainsi que routes, autoponts et tunnels ont été inaugurés pour faciliter la circulation routière.



Mais ces ouvrages n'ont pas l’attention et l’entretien qu’il faut.



Et c'est le cas du tunnel de Soumbédioune construit en 2006 qui devrait avoir une durée de vie d’au moins 20 ans. Hélas, le constat fait peur. Automobilistes et voisins craignent un effondrement aux conséquences indescriptibles. Sa dégradation augmente à une vitesse inquiétante. Sur les murs, les fissures s’agrandissent et s’élargissent de jour en jours. Les automobilistes bravent ce risque pour se rendre en ville.



Et pourtant, ce phénomène a même été sujet de discussion dans les médias, à l'Assemblée nationale ou le député Cheikh Bamba Dièye de la précédente législature dans son intervention lors du vote du budget du ministère des infrastructures à l’époque, a évoqué la qualité et le manque d'entretien du tunnel. « On constate qu'au Sénégal deux ans après avoir réalisé une route, il y a des fissures et on sait pertinemment que la durée de vie d'une route est de 20 ans » a-t-il laissé entendre.