Défilé 4 Avril : Le ministre des Affaires Étrangèreset des sénégalais de l'extérieur invite la jeunesse à s'approprier de la discipline militaire comme conduite citoyenne.

Le ministre des affaires étrangères, Aïssata Tall Sall se réjouit des 62 ans d’indépendance du Sénégal fêtés à la Place de l'indépendance. Une cérémonie sobre marquée par une prise d'armes suivi d'un défilé militaire réduit.



En effet, face à la situation sanitaire et géopolitique dans le monde, selon Aïssata Tall, le chef de l'État s’est vu obligé de réduire le nombre de troupes à défiler et amoindrir l’ampleur du défilé tout en mobilisant les militaires.



Elle félicite donc les efforts du chef de l’État et sensibilise la jeunesse à s'engager plus fortement envers leur pays...