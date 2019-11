Déficit pluviométrique : L'Assemblée Nationale invite à des mécanismes pour soulager le monde rural

Dans la plènière de ce matin, les parlementaires se sont prononcés devant le minstre des finances et du budget ainsi que celui de l'économie, du plan et de la coopération.

Sur la question de l'agriculture, après les travaux des commissions, il a eté considéré que malgré les sommes colossales injéctées, des difficultés subsistent à cause d'opérateurs véreux dont les pratiques biaiseraient les données statistiques.

La demande a été faite à l'endroit des ministres de porter l'attention sur le processus de distribution des semences et la suggestion à l'évaluation et à l'audit des intrants et outils agricoles.

Par ailleurs, en ce qui concerne la campagne arachidière, ils ont demandé à ce qu'elle commence plus tôt que d'habitude.

Relativement au déficit de la pluviométrie, les commissaires ont interrogé les ministres sur certains mécanismes qui peuvent être mis en oeuvre pour soulager le monde rural. Ils ont par ailleurs déploré l'absence d'appui dans les activités agricoles des populations de Kanel et de Matam, en particulier.