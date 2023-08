Décrets en souffrance dans les tiroirs des ministères - Les chercheurs de l’ISRA s’inquiètent et parlent de négligence regrettable !

Les travailleurs de l’Isra, et plus particulièrement les chercheurs, sont dans tous leurs états, dépités de remarquer que leurs doléances sont restées insatisfaites malgré les piqûres de rappel incessantes et les décrets et projets presque jamais finalisés ou exécutés. Dénonçant vivement ce qu’ils considèrent comme un manque de considération et une négligence notoire, ils ont décidé d’alerter l’opinion publique. « Le 30 mars 2022, son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL, lors du conseil des ministres, instruisait au Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, de lui remettre, avant la fin du mois d’avril 2022, un plan d’urgence de transformation de la recherche agricole, en cohérence avec nos objectifs de souveraineté alimentaire. De même, il avait demandé d’actualiser, dans le consensus, les missions, l’organisation, le fonctionnement de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA), ainsi que le statut des chercheurs en activité dans cette structure stratégique. Après une longue procèdure d’échanges et d’atelier, sur plus d’une année, après que le MAERSA, que nous remercions sur ce coup, a diligenté la finalisation des projets de décrets, le décret portant organisation et fonctionnement de l’ISRA est signé ».



Toutefois, font remarquer les chercheurs circonscrits dans le SARAA (Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Alimentaire), « les autres décrets sont en souffrance, cette fois-ci au niveau du ministère des finances, qui non content d’avoir opéré des ponctions sur le budget de l’ISRA depuis des années, tarde à donner son visa ».



Ainsi, le SARAA, vient à nouveau porter à l’attention du public, la négligence dont l’ISRA fait l’objet de la part de certains acteurs étatiques. « Sommes nous alors en droit de nous inquiéter sur l’aboutissement des projets de décret restants ? » se posent-ils comme question, espérant que des mesures urgentes seront prises par les autorités compétentes. Affaire à suivre…