Découvrez les offres de Sénégal Numérique SA, l'acteur clé de la transformation digitale au Sénégal

Les produits et services de Sénégal Numérique SA ont été conçus pour répondre aux besoins des entreprises en matière de technologie du numérique comme l’a détaillé le premier directeur général de cette société nationale de droit privé, Cheikh Bakhoum.En proposant une large gamme de solutions pour améliorer le fonctionnement de l’Administration et accompagner le privé et les opérateurs tiers détenteurs de licence, l'entreprise se donne pour mission de faire du Sénégal un hub numérique régional où le savoir-faire et l'expertise sénégalais sont de mise.Créée par décret en décembre 2021, Sénégal Numérique SA propose de 8 familles de solutions : Datacenter, Réseaux, Sécurité, e-Déchets, Academy, Accompagnement, Collaboration & Services. Chacune de ces familles de solutions propose des produits et des services spécifiques, permettant ainsi de répondre aux besoins des entreprises de manière ciblée.Le SENUM Datacenter offre des solutions d'hébergement physique, des services Cloud (PaaS et IaaS), des solutions de stockage et de sauvegarde ainsi que des solutions de backup et replication. Le centre de données est disponible à Orana, Technopole, Diamniadio.Les solutions de SENUM Réseaux et Connectivité incluent des connexions par fibre optique, radio, espace wifi, réseau LAN, VPN sécurisé, téléphonie sur IP et liaisons spécialisées.Sénégal Numérique SA propose également des solutions de cybersécurité avec Senum Diagnostic, Senum Secure et Senum SOC. Ces solutions optimisent les investissements en fonction du risque pour garantir la sécurité des actifs et la continuité des activités.Les modules de «Sénégal Digital Academy» sont variés : cybersécurité, organisation et culture digitale, agilité professionnelle, chef de projet, marketing digital, web design et bien d'autres encore. Des modules à la carte sont également disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.En plus des offres existantes sur la digitalisation et la formation, SENUM SA a élargi ses services dans le domaine de l’entrepreneuriat numérique en lançant «Innov Lab», une entité dont la mission est d’accompagner les startups sénégalaises qui vont travailler exclusivement sur les problématiques de l’Etat.SENUM Collaboration et Communication propose des solutions pour améliorer la productivité des entreprises, avec Senum e-Working pour travailler à distance, Senum e-Education pour la formation en ligne et Senum e-Sharing pour faciliter la collaboration.Enfin, Sénégal Services offre un accès facile à tous les services publics en ligne grâce à la plateforme web et à l'application. Le Centre de relations clients est également à disposition pour répondre à toutes les questions des entreprises.Sénégal Numérique SA a donc mis en place une large gamme de produits et de services pour répondre aux besoins des entreprises en matière de technologie du numérique.