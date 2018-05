Décés tragique de Papis de Guelongual : un collectif contre les abus de l'Autoroute à péage mis sur pied

Un collectif contre les Abus de l'Autoroute à Péage sera mis sur pied ce Lundi suite au décès tragique de Papis de Guelongal. Ce collectif Citoyen va saisir le procureur de la République sur les nombreux manquements de la Société Eiffage. « En l’absence d'une réaction des autorités publiques, nous citoyens ( y compris ceux et celles de la diaspora) devons mener le combat pour notre dignité et pour le respect de nos droits étant donné que nous avons contribuer à hauteur de 75% de nos impôts pour la réalisation de cet ouvrage privé » indique l'ancien député.

Me Assane Dioma Ndiaye s'est porté volontaire pour être membre du pool d'avocats du collectif.