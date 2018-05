Décès de Papis Mballo sur l’Autoroute : L’acte inhumain de l’entreprise Eiffage envers la famille du défunt

Un acte inhumain a été posé par l’entreprise gestionnaire de l’Autoroute à péage à la famille de Papis Mballo du groupe Gelongal décédé à la suite d’un accident de voiture. La révélation est du collectif contre les Abus de l'Autoroute à Péage. En effet selon ces derniers, la famille du rappeur a été obligée par l'entreprise à payer 15.000 FCFA pour le remorquage du véhicule accidenté et 45.000 FCFA pour les frais de parking. C’est donc naturellement que le collectif s'est vivement indigné de cet acte inhumain, qui foule au pied toutes considérations morales au profit de l'argent, en imposant le paiement de la somme de 60.000 FCFA à une famille ayant perdu un de ses membres les plus éminents par la faute de l'entreprise Eiffage

Le Collectif lance un appel à tous les citoyens et citoyennes à se joindre à ce combat pour la défense de l'intérêt général.