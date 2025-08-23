Dakar : un premier cas de Mpox confirmé

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a confirmé vendredi 22 août 2025 le premier cas de Mpox, également appelée variole du singe, à Dakar.



Le patient, un ressortissant étranger arrivé au Sénégal le 19 août, a été admis le 21 août au Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann après l’apparition de symptômes. Les tests réalisés ont confirmé l’infection le lendemain.



Son état est stable. Il est placé en isolement et bénéficie d’une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur. Le ministère a par ailleurs déclenché toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute propagation.



La population est invitée à rester sereine, à suivre les recommandations des agents de santé et à consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs.