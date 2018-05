DAROU MOUKHTY/ RÉSIDENCE DES HÔTES - L'État du Sénégal démarre les travaux

Comme annoncé par Oumar Youm, le directeur de cabinet du chef de l'État, à la veille de l'édition 2018 du magal de Darou Moukhty, l'État a démarré ce dimanche, la construction de la résidence des hôtes. La pose de la première pierre a eu lieu devant Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss et plusieurs autres personnalités religieuses de la cité de Mame Thierno Birahim.



Selon le technicien de l'entreprise en charge des travaux, le chantier sera grand de 600 mètres-carrés de superficie avec au rez-de-chaussée une salle polyvalente et une salle de conférence capable d'accueillir 500 personnes. La distribution, au niveau de deux étages, sera identique avec une dizaine de chambres, une suite. Il y aura une séparation entre l'hébergement des hommes et des femmes. Le coût de l'ouvrage est fixé à 400 millions de francs. La durée des travaux entre 7 et 8 mois.



Comme souhaité, toutes les spécialités disponibles à Darou Moukhty seront privilégiées. ''On nous a mis en rapport avec un fournisseur de la place pour le matériel et la main d'oeuvre locale sera privilégiée '', dira notre interlocuteur.



Serigne Cheikh Astou Faye, chef de village saluera l'initiative. '' Beaucoup de gens avaient pensé que ces travaux n'allaient jamais démarrer. Aujourd'hui le Président Macky Sall a respecté ses engagements et il coupe court aux spéculations. S'il avait limité ses ouvrages à Tivaouane, Serigne Abbas en serait fier parce qu'entre Tivaouane et Darou Moukhty, il n'a y a que la géographie qui diffère. '' Même son de cloche chez le porte-parole du Khalife de Darou Moukhty. Pour Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, c'est un problème d'hébergement qui va être jugulé.