Covid-19 à Ziguinchor / Deux enseignants testés positifs.

L’un des cas communautaires annoncés ce vendredi vient de Ziguinchor. C’est un enseignant en provenance de la Guinée Bissau.



Le sieur âgé de 44 ans s’est présenté avant-hier au district sanitaire de Ziguinchor, communément appelé hôpital Silence, pour se faire dépister car ressentant une certaine gêne, de surcroît il provenait de la Guinée pour répondre à l’appel du ministre de l’éducation. Selon les autorités sanitaires contactées, l’enseignant habite le quartier Kandialang.



Après le test fait, il est retourné chez lui pour s’auto confiner. Et les résultats sont revenus positifs. Ainsi, l’équipe médicale est en train de recenser ses cas contacts pour les mettre en quatorzaine et les dépister.



À part ce cas importé, la liste des cas contacts avec le vieux testés positifs s’allonge. Il est revenu ce vendredi 05 cas contacts. Ce qui porte à 19 cas contacts du vieux. Et parmi ses 06 cas contacts qui sont des membres de sa famille, il y a un de ses enfants qui est enseignant. Lui selon les témoignages, n’a pas bougé de la ville.



Au total, au centre de santé de Ziguinchor, ils sont 24 patients présentement sous traitement.