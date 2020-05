Covid-19 à Koungheul : 7 cas contacts provisoirement recensés... Les autres contacts dont des voyageurs clandestins et des commerçants sont activement recherchés.

Le premier cas positif qui a été enregistré hier dans la région de Kaffrine (Koungheul), a eu dans l'immédiat quelques contacts qui sont notamment des membres de sa famille.



Selon les autorités sanitaires (MCR), au total 7 personnes dont le médecin qui l'avait accueilli au niveau du centre de santé, ont été enregistrées, prélevées et placées en confinement en attendant l'arrivée des résultats.



Elles sont également en train de tracer l'itinéraire du patient depuis le début de sa maladie (sur les 14 jours). Des contacts sont aussi en train d'être identifiés au niveau du voisinage et dans son secteur d'activités (voyageurs clandestins, commerçants etc...)



Pour rappel, il s'agit d'un vendeur de légumes âgé d'une trentaine d'années qui avait l'habitude de faire la navette entre Koungheul, Mboro et Touba. Actuellement, son domicile et le centre de santé de Koungheul ont été décontaminés...