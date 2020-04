Covid-19 / La réalité sur les 6 cas confirmés à Ziguinchor.

Les 5 cas sur les 6 annoncés ce dimanche comme étant atteints du coronavirus, proviennent du quartier Diabir, tandis que le dernier qui vient du quartier Lyndiane, est un menuisier collègue du second cas communautaire.

Selon des sources bien au parfum, les 3 cas viennent de la même maison, à savoir celle du menuisier. Ils concernent l'épouse du frère du menuisier, un de ses enfants et un enseignant qui réside dans la même concession. Ce qui fait, trois cas confirmés chez le menuisier ce dimanche.



Par ailleurs, il y a 2 enfants de la maison d'à coté confirmés et 1 menuisier habitant à Lyndiane. Ce menuisier est un collègue du père de famille avec qui il partage le même atelier.



En faisant la jonction, des sources concordantes soufflent que le premier cas communautaire de 63 ans qui a malheureusement rendu l'âme, avait un chantier à côté de la menuiserie. Et il passait la journée à l'atelier qui appartient à un de ses parents. Même si le rapport pourrait montrer que le menuisier serait un cas contact de la personne décédée, les autorités jouent la carte de la prudence pour l'instant.

Toutefois, les résultats de tous ceux qui ont été en contact avec la personne décédée sont revenus négatifs.

Les autorités attendent avec anxiété les résultats des prélèvements opérés ces dernières heures...