La messe est dite sur la question du vaccin contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et l’Action sociale a précisé que le Sénégal entend choisir le vaccin qui va être homologué par l’Organisation mondiale de la Santé (Oms).





Une question qui fait actuellement débat et qui a été agitée dans la presse, c’est celle des vaccins, a évoqué le ministre qui s’adressait à la presse, dans le cadre des questions d’actualité, au nom du gouvernement. Abdoulaye Diouf Sarr, à cette occasion, a indiqué que le Sénégal n’a pas encore choisi son vaccin. ‘’Le Sénégal n’a pas choisi Moderna. Il n’y a pas de choix, nous sommes dans une alliance. Et le vaccin que nous allons choisir dans ce cadre-là, sera celui qui va être homologué par l’Oms. Il est important de donner cette information pour que les choses soient extrêmement claires, parce que sur ce sujet-là, il y a, des fois, quand même de la spéculation’’.



Dans sa réponse, il a tenté de rassurer les populations. ‘’Ce qu’il faut retenir, c’est que le Sénégal est dans l’initiative Covax. Ce sont 170 pays qui se sont constitués en alliance pour saisir toutes les opportunités pour profiter du vaccin futur. Il fait partie des 56 pays à revenu intermédiaire qui sont dans cette initiative. Nous sommes dedans, dans le cadre d’une alliance, et non de manière isolée, sous le leadership de l’Oms’’, a indiqué le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.