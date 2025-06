Coup de tête à l’hôpital Roi Baudouin : un chef de service envoie son collègue au sol après une réunion tendue

L’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, censé être un lieu de soins et de sérénité, a connu ce mercredi 18 juin 2025 une scène surréaliste digne d’un ring de boxe. En pleine sortie de réunion, Dr Jean Baptiste N.D, chef du service de Pédiatrie et président de la Commission médicale d’établissement (CME), a violemment asséné un coup de tête à M. B. Ndiaye, chef du Service administratif et financier (SAF), le projetant au sol devant témoins médusés.



Selon les informations exclusives rapportées par L’Observateur, l’incident s’est produit à l’issue d’une réunion de coordination administrative, convoquée par le directeur de l’établissement, Mouctar Ly. À l’ordre du jour : l’utilisation d’un budget spécial de 25 millions FCFA destiné à la rénovation des infrastructures hospitalières.



Tensions autour d’un budget sensible



Dès le début des travaux, Dr Jean Baptiste N.D n’a pas mâché ses mots. Il a dénoncé, dans un ton frontal, une gestion douteuse des ressources : gabegie, détournements d’objectifs, dilapidation… L’ambiance déjà électrique vire au court-circuit lorsque le SAF, M. Ndiaye, tente de défendre son bilan en citant notamment la construction de nouvelles toilettes.



Le pédiatre explose :

— « Ces toilettes sont médiocres ! Vous appelez ça une réfection ? »

Réponse cinglante du SAF :

— « Tu es plus médiocre que les toilettes ! »



S’en suit une salve d’insultes, des échanges acides que les collègues présents tentent tant bien que mal d’apaiser. En vain.



De la parole au coup : une scène « humiliante »



Alors que la tension semblait retombée, les deux hommes se croisent dans le couloir menant à la sortie de l’établissement. C’est là que la situation dégénère totalement. Hors de lui, le médecin fonce tête baissée sur son collègue et lui assène un violent coup de tête au visage. M. Ndiaye s’effondre, lunettes brisées, effets personnels éparpillés au sol, sous les regards sidérés du personnel hospitalier.



Une scène décrite par plusieurs témoins comme « honteuse », « indigne », et surtout « choquante » dans un cadre professionnel.



Plainte en vue, direction embarrassée



M. Ndiaye, profondément humilié, n’a pas exclu de déposer une plainte contre son agresseur dans les prochaines heures. Une procédure judiciaire pourrait donc s’ouvrir, ajoutant une couche de tension à une atmosphère déjà explosive.



Le directeur de l’hôpital, Mouctar Ly, a rapidement réagi en adressant une demande d’explications écrites aux deux protagonistes.