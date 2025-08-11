Côte d'Ivoire: plusieurs membres du parti de Gbagbo inculpés pour "acte terroriste"


Côte d'Ivoire: plusieurs membres du parti de Gbagbo inculpés pour "acte terroriste"
Onze personnes, dont plusieurs membres du parti de l'ex-président et opposant ivoirien Laurent Gbagbo, ont été inculpées lundi notamment pour des "faits d'acte terroriste" et placées sous mandat de dépôt, après des incidents survenus au début du mois à Abidjan, a annoncé le procureur de la République.

Dans la nuit du 1er au 2 août, dans la commune de Yopougon, un bus de transport public a été incendié, une voiture de police dégradée et ses occupants "molestés par une horde d'individus cagoulés et détenant des machettes, des gourdins, des armes à feu, des cocktails incendiaires", a affirmé lundi soir le procureur de Oumar Braman Koné, dans un communiqué.

L'enquête ouverte à la suite de ces événements a permis d'interpeller neuf personnes, dont plusieurs sont membres du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire, (PPA-CI) qui nie de son côté toute implication.

"Au cours des différentes auditions, ceux-ci ont cité Lida Kouassi Moïse, ancien ministre de la Défense, et Koné Boubakar, ambassadeur à la retraite, comme étant les instigateurs de ces violences", poursuit le procureur.

Les deux hommes, convoqués vendredi par la police, ont été placés en garde à vue au cours du week-end.

"Il ressort également de ces auditions que l'objectif était de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population après l'annonce de la candidature du Président de la République à l'élection présidentielle", a détaillé le procureur.

Les onze personnes arrêtées ont été placées sous mandat de dépôt et inculpées pour "acte terroriste, complot contre l'autorité de l'Etat, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation volontaire de véhicule et incendie volontaire de véhicule appartenant à autrui", ajoute t-il.

Dimanche, le PPA-CI a dénoncé "une opération d'intimidation et de répression" et un "harcèlement judiciaire et politique".

Le procureur Koné a assuré que les poursuites du Parquet "ne sont pas faites en fonction des partis politiques".

Ces interpellations interviennent dans un climat politique tendu à moins de trois mois de la présidentielle du 25 octobre, notamment en raison de l'exclusion de plusieurs figures d'opposition du scrutin, dont Laurent Gbagbo, par des décisions de justice.

En juin, des responsables de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, principal parti d'opposition) ont été interpellés pour trouble à l'ordre public.

Samedi, des milliers de militants du PPA-CI et du PDCI ont manifesté dans le calme dans les rues de Yopougon.

Ils protestaient contre la candidature du chef de l'Etat Alassane Ouattara à un quatrième mandat et demandaient la réinscription de leurs dirigeants, radiés des listes électorales.
Autres articles
Lundi 11 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nigeria: l’armée a tué plus de 100

Nigeria: l’armée a tué plus de 100 "bandits", selon un rapport d’experts - 11/08/2025

Guinée: l'opposition appelle à des manifestations contre la junte à partir du 5 septembre

Guinée: l'opposition appelle à des manifestations contre la junte à partir du 5 septembre - 11/08/2025

Coopération sino-sénégalaise : échanges amicaux entre la délégation du Shandong et l’Association des anciens étudiants Sénégalais en Chine

Coopération sino-sénégalaise : échanges amicaux entre la délégation du Shandong et l’Association des anciens étudiants Sénégalais en Chine - 11/08/2025

Fiscalité à outrance : Une deuxième fracture commise par le PM ( CDS)

Fiscalité à outrance : Une deuxième fracture commise par le PM ( CDS) - 11/08/2025

Kolda : Le Magal de Touba ralentit l’activité économique locale

Kolda : Le Magal de Touba ralentit l’activité économique locale - 11/08/2025

Commune de Kaolack- inondations à Thioffack: Une quarantaine de maisons sous les eaux, les habitants dans le désarroi

Commune de Kaolack- inondations à Thioffack: Une quarantaine de maisons sous les eaux, les habitants dans le désarroi - 11/08/2025

Suppression des bourses familiales, dette cachée… : La CDS charge les nouvelles autorités

Suppression des bourses familiales, dette cachée… : La CDS charge les nouvelles autorités - 11/08/2025

Economie du pays, chômage : La CDS condamne l’arrêt des chantiers et les licenciements dans le secteur du bâtiment

Economie du pays, chômage : La CDS condamne l’arrêt des chantiers et les licenciements dans le secteur du bâtiment - 11/08/2025

États-Unis : Un jeune immigré sénégalais tué par balle lors d’une tentative de vol

États-Unis : Un jeune immigré sénégalais tué par balle lors d’une tentative de vol - 11/08/2025

Plan de redressement économique : La CDS dénonce les attaques du nouveau régime et la situation catastrophique des finances publiques

Plan de redressement économique : La CDS dénonce les attaques du nouveau régime et la situation catastrophique des finances publiques - 11/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom: La commune de Orefonde plaide la libération du fils du Bossea

État de santé précaire de Farba Ngom: La commune de Orefonde plaide la libération du fils du Bossea - 11/08/2025

MAGAL 2025 – Le message poignant de Serigne Ousmane à l’endroit des sinistrés:

MAGAL 2025 – Le message poignant de Serigne Ousmane à l’endroit des sinistrés: "Celui qui nous réunit ici a aussi beaucoup souffert, loin des siens" - 10/08/2025

Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres

Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres - 10/08/2025

Magal Touba 2025 : Le DG de la Lonase, Toussaint Manga reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké

Magal Touba 2025 : Le DG de la Lonase, Toussaint Manga reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké - 10/08/2025

Pikine : Un homme poignardé à mort par des inconnus

Pikine : Un homme poignardé à mort par des inconnus - 10/08/2025

Thierno Bocoum au gouvernement : « Ils ont des objectifs budgétaires, rien que pour maintenir leur fonctionnement! »

Thierno Bocoum au gouvernement : « Ils ont des objectifs budgétaires, rien que pour maintenir leur fonctionnement! » - 10/08/2025

MAGAL 2025- Lamine Niang ( Dg du Soleil) reçu par le Khalife général prône la préservation de l’héritage spirituel de Bamba

MAGAL 2025- Lamine Niang ( Dg du Soleil) reçu par le Khalife général prône la préservation de l’héritage spirituel de Bamba - 10/08/2025

UMS : Le ministre de la Justice rend hommage au président sortant, Ousmane Chimère Diouf

UMS : Le ministre de la Justice rend hommage au président sortant, Ousmane Chimère Diouf - 09/08/2025

UMS : Qui est Cheikh Bâ, cet homme du sérail qui capitalise 20 ans d’expérience dans la magistrature ?

UMS : Qui est Cheikh Bâ, cet homme du sérail qui capitalise 20 ans d’expérience dans la magistrature ? - 09/08/2025

1ere Édition de la Fête de l’excellence au MFA : Les enfants de militaires et gendarmes à l'honneur...

1ere Édition de la Fête de l’excellence au MFA : Les enfants de militaires et gendarmes à l'honneur... - 09/08/2025

Ouverture du CSM à d'autres entités : L’UMS réitère son opposition

Ouverture du CSM à d'autres entités : L’UMS réitère son opposition - 09/08/2025

Magal 2025 : Serigne Sidy Mbacké dénonce les dérives et réaffirme la voie de Serigne Touba avec force

Magal 2025 : Serigne Sidy Mbacké dénonce les dérives et réaffirme la voie de Serigne Touba avec force - 09/08/2025

Sommet Poutine-Trump, ce que l'on sait de la rencontre

Sommet Poutine-Trump, ce que l'on sait de la rencontre - 09/08/2025

Canaries / Île de Lanzarote : 49 migrants sénégalais débarquent d'un remorqueur pour des

Canaries / Île de Lanzarote : 49 migrants sénégalais débarquent d'un remorqueur pour des "raisons humanitaires" - 09/08/2025

Magal Touba : Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar souligne l’importance spirituelle de l’événement

Magal Touba : Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar souligne l’importance spirituelle de l’événement - 09/08/2025

À toi, mon frère Badara Gadiaga ( Par Gandhy Ba )

À toi, mon frère Badara Gadiaga ( Par Gandhy Ba ) - 09/08/2025

Guy Marius Sagna franchit le rubicon : Diomaye, Président illégitime? (Par Alioune COULIBALY )

Guy Marius Sagna franchit le rubicon : Diomaye, Président illégitime? (Par Alioune COULIBALY ) - 09/08/2025

Décret, pension de retraite des étrangers, déficit d’enseignants … : Le ministre de l’Enseignement supérieur rassure et annonce une bonne nouvelle au SAES

Décret, pension de retraite des étrangers, déficit d’enseignants … : Le ministre de l’Enseignement supérieur rassure et annonce une bonne nouvelle au SAES - 08/08/2025

Suspension de la fourniture d'électricité dans certaines communes : La SENELEC réagit à l’interpellation de l’AMS

Suspension de la fourniture d'électricité dans certaines communes : La SENELEC réagit à l’interpellation de l’AMS - 08/08/2025

MAGAL 2025: Point sur l’approvisionnement en eau à cinq jours du Grand Magal de Touba

MAGAL 2025: Point sur l’approvisionnement en eau à cinq jours du Grand Magal de Touba - 08/08/2025

RSS Syndication