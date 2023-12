Corée du Nord : Kim Jong Un veut "accélérer les préparatifs de guerre"

Alors que le monde entier cherche la paix, le dirigeant Nord-coréen Kim Jong Un, quant à lui, appelle à "accélérer les préparatifs de guerre", de son pays. Il souhaite renforcer son programme d'armement nucléaire, à cause de la "grave situation politique et militaire" causée par les "manœuvres de confrontation" des États-Unis et leurs alliés.



Selon les médias d'Etat, lors d'une grande réunion du Parti des travailleurs de Corée, ce jeudi 28 décembre, le leader Kim Jong Un a ordonné "à l'armée populaire, à l'industrie des munitions, aux secteurs des armes nucléaires et de la défense civile d'accélérer les préparatifs de guerre".



La Corée du Nord a procédé cette année à de nombreux essais de missiles balistiques, en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies.