Coopération bilatérale : Le président Macky Sall en visite de 48h en Mauritanie

Le Chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de Nouakchott où il va effectuer une visite officielle à l'invitation de son homologue, Mouhamed Ould Cheikh El Ghazouani.



C’est un séjour d'amitié et de travail de 48h que le président de la République du Sénégal va passer en Mauritanie. Une occasion pour raffermir les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la République Islamique de Mauritanie. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue mauritanien, le président Mohamed Ould El Ghazaouani, qui a offert un banquet officiel en l'honneur du Chef de l'État, Macky Sall.