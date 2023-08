Coopération Senegalo-Gambienne: Les deux pays paraphent 7 conventions ( Conseil présidentiel)

Le Conseil présidentiel qui s’est tenu à Banjul ce mardi a assisté à la finalisation et à la signature de sept (07) textes : Il s’agit de la « Convention de Non-double Imposition et de Prévenir l’Invasion Fiscale en matière d’impôts sur le revenu, la Convention de coopération judiciaire en matière civile et commerciale , l’Accord sur les transports aériens, le Mémorandum d’Entente sur la domestication du Corridor aérien Dakar-Banjul, le Mémorandum d’Entente dans les domaines de la santé et de l’action sociale, le Mémorandum d’Entente entre la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Gambie.



Les présidents Macky Sall et Adama Barrow ont réitéré l'importance des accords signés entre les deux pays, notamment l'accord de coopération culturelle et l'accord de coopération économique, commerciale et en matière d'investissement ainsi que les accords de coopération existant dans les secteurs de l’éducation, afin de développer et de renforcer les liens dans les domaines des arts, de la culture, de la musique et de la littérature, de l'économie, du commerce, des affaires, de l'investissement, de l’éducation, de la recherche, de la science et de la technologie.



Dans ce même registre, les deux Chefs d'Etat ont également salué la signature de la feuille de route n° 3: "Sénégambie - Lunyu Bokka", qui vise à consolider et à renforcer l'opérationnalité et l'actualisation des objectifs fixés dans ces accords bilatéraux, dans l'intérêt mutuel des peuples de Sénégambie. Ils ont demandé à leurs gouvernements respectifs de veiller à la mise en œuvre rigoureuse et diligente des recommandations et accords conclus.



A l'issue du conseil, le Président Macky Sall a exprimé ses vives félicitations et sa profonde gratitude au Président Adama BARROW, au Gouvernement et au peuple gambien pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour la formidable hospitalité dont il a été l’objet ainsi que sa délégation. Les deux Chefs d'Etat ont décidé de tenir la quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien à Dakar, en République du Sénégal, à des dates à convenir conjointement, par la voie diplomatique.