Contrôle des dossiers de candidature : le mandataire de la coalition « Sonko Président » ne s’est pas présenté au conseil constitutionnel

Me Ciré Clédor LY qui a finalement été choisi par la coalition « Sonko Président » ne s’est pas présenté ce matin au conseil constitutionnel pour la vérification et la validation des dossiers et des parrainages.



Pour le moment, le contrôle se déroule normalement. Le candidat Boubacar Camara a validé son dossier, mais ceux de Hadjibou Soumaré et Amadou Aly Kane ont été rejetés. Le dossier d’Eugene Barbier est incomplet. Le candidat déclaré, Ibrahima Mbow, jette l’éponge.