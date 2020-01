(Contribution) SUBVENTION DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE : Comment l’État a allégé les factures d’électricité pour les populations…

Cependant, pour épargner les populations des effets du renchérissement des prix internationaux du baril du pétrole, l’Etat avait délibérément décidé de bloquer les prix à la pompe et de l’électricité sur la période 2016-2019. Rien ne l’obligeait à le faire si ce n’est que la politique d’inclusion sociale de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky SALL, devait être mise en pratique afin de préserver le pouvoir d’achat des populations. Et même cela avait produit des compensations et des pertes commerciales de l’ordre de 444 183 399 167 FCFA (Compensations tarifaires : 304 428 000 000 FCFA et Pertes commerciales : 139 755 399 167 FCFA), avec comme conséquences directes, pour la SENELEC des moins de values de recettes générées par ces impayés et prises en charge par l’Etat. C’est la première lecture qu’il faut faire de la situation originelle.



Dans le même temps, des investissements ont été réalisés et ont porté la puissance électrique : de 571 MW en 2011, soit 84 villages électrifiés par an, on est passé à 1 174 MW en 2019, soit une moyenne annuelle de 449 villages électrifiés. Ces efforts fournis par le Président Macky Sall ont surtout favorisé l’amélioration de l’accès et de la qualité de l’électricité en zone urbaine tandis qu’en zone rurale, ce sont 2 246 nouveaux villages qui ont été électrifiés. De manière comparative, la seconde alternance politique a drainé son corollaire de multiplier par 5 le nombre de villages électrifiés par an. Là où l’ancien régime a comme actif 1 098 villages électrifiés en 12 ans, on en est à plus de 6000 villages éclairés. J’ai envie de dire merci au Président Sall. Et comme si cela ne suffisait pas, le régime actuel avait en ligne de mire 2025 pour atteindre l’accès universel aux services électriques en 2025. De gros investissements s’imposent, et donc, de manière stratégique, il faut au départ procéder au règlement des compensations de revenus de la SENELEC, et éviter du coup de reconstituer ses pertes de revenus pour blocage des tarifs. C’était impératif de procéder ainsi. Et un règlement de 197,58 milliards FCFA a été opéré en faveur de SENELEC dont 125 milliards FCFA dans la deuxième Loi de Finances Rectificative (LFR 2) 2019 et de 62,58 milliards FCFA par le Fonds de Soutien du secteur de l’Energie (FSE). Pour les obligations impayées restantes en 2017 et 2018, elles ont été arrêtées à 189 milliards FCFA et ont fait l’objet d’un plan d’apurement sur 3 ans à raison de : moins de 53 milliards en 2020; moins de 68 milliards en 2021; et moins de 68 milliards en 2022.