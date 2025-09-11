Consommation d’alcool au Sénégal : Ziguinchor en tête avec un taux de 11 %, contre 3 % au niveau national

La région de Ziguinchor affiche le taux de consommation d’alcool le plus élevé du Sénégal, atteignant 11 %, contre une moyenne nationale de 3 %. Cette révélation provient de l’enquête STEPS sur les maladies non transmissibles, menée par la Direction de la lutte contre les maladies non transmissibles et présentée ce mercredi 10 septembre 2025 à Ziguinchor.
L’objectif principal de cette étude était d’analyser les facteurs de risque des maladies non transmissibles chez les personnes âgées de 18 à 69 ans dans les 14 régions du Sénégal. Les pathologies ciblées incluent les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, les maladies rénales chroniques et les troubles mentaux, qui représentent l’essentiel des enjeux sanitaires actuels.
L’enquête révèle également que 4,9 % de la population de Ziguinchor est atteinte de diabète, contre 4,2 % au niveau national. Concernant la consommation d’alcool, le taux dans la région reste préoccupant, atteignant 11 %, soit près de quatre fois la moyenne nationale.
Le Dr Youssouf Tine, directeur régional de la Santé de Ziguinchor, souligne la nécessité de renforcer les actions de prévention, notamment par la sensibilisation des populations et la promotion de modes de vie plus sains.
De son côté, le Dr Malick Anne, chef de la Division de lutte contre les maladies non transmissibles, alerte sur la progression rapide des MNT, qui représentent désormais 53 % des causes de décès au Sénégal, contre 74 % à l’échelle mondiale. Il appelle à intensifier les efforts de lutte contre ces maladies.
Le ministère de la Santé recommande que ces données soient diffusées dans toutes les régions du pays afin de faciliter le plaidoyer auprès des autorités locales et administratives.
