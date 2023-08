Conseil présidentiel senegalo-gambienne: Les points phares retenus conjointement par les chefs d’Etat Macky Sall et Adama Barrow

La troisième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien s'est tenue le 1er août 2023 à Banjul, sous la présidence conjointe de Adama BARROW, Président de la République de Gambie et de Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Cette session a été précédée par la réunion du Comité ministériel le 31 juillet 2023, et celle des experts, tenue les 30 et 31 juillet 2023.



L'initiative du Conseil présidentiel s'inscrit dans la volonté commune des deux Chefs d'Etat de porter à un niveau stratégique la coopération entre les deux pays, liés par la géographie, l'histoire, la culture et un destin commun. Elle reflète également leur désir d'établir un dialogue confiant, direct, permanent et proactif, au plus haut niveau politique, sur toutes les questions d'intérêt commun.



En marge de la réunion du Conseil, les deux Chefs d'Etat ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont échangé sur les questions bilatérales et multilatérales d’intérêt commun. Sur tous ces sujets, ils ont eu une parfaite convergence de vues.





Le Président Macky Sall et son homologue Gambien ont salué l'esprit fraternel et convivial qui a prévalu lors des travaux du Conseil et des sessions préparatoires. Ils ont noté avec satisfaction l'état de mise en œuvre des recommandations formulées et des accords signés lors de la deuxième session du Conseil, tenue à Dakar, le 12 mars 2020, malgré les défis liés à la pandémie du COVID – 19.







Il s’agira également de consolider les acquis et d'accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux, ils ont exhorté leurs gouvernements respectifs à poursuivre la mise en œuvre des deux feuilles de route révisées assorties d'échéances précises, notamment dans les domaines notamment de la défense, la sécurité, gestion des frontières et la protection de l'environnement ainsi que sur les échanges économiques et la libre circulation.



Compte tenu du contexte régional marqué par l'aggravation des attaques terroristes et des crimes transfrontaliers, les deux Chefs d'Etat ont exhorté leurs gouvernements respectifs à accélérer le processus de déploiement effectif des patrouilles conjointes ou combinées le long des frontières, l'échange de renseignements et la formation.



Ils ont en outre exhorté les autorités des forces de défense et de sécurité (FDS) des deux pays à collaborer étroitement en vue d'une réglementation et d'une mise en œuvre harmonieuses et efficaces du protocole opérationnel sur le droit de poursuite transfrontalière et les patrouilles conjointes ou combinées.



Dans le domaine de la gestion des frontières, les deux Chefs d'Etat ont accueilli avec satisfaction le rapport de la Commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières, qui s'est réunie à Banjul, les 25 et 26 juillet 2023. La Commission a invité les deux gouvernements à une étroite collaboration sur les questions d’intérêt commun tout en mettant en œuvre les recommandations relatives à la feuille de route.





Les deux Chefs d'Etat ont exprimé leur vive préoccupation face à l'aggravation persistante de la dégradation des ressources forestières et fauniques dans les deux pays, due notamment à l'exploitation forestière illégale, au braconnage et au trafic illicite de bois, qui ont un impact négatif sur les conditions de vie des populations. A cet égard, ils ont renouvelé leur appel aux deux gouvernements à mettre en œuvre, de manière concertée et sans délai l'accord sur la gestion des ressources forestières et fauniques.



Les deux Chefs d'Etat ont réaffirmé leur attachement aux idéaux et à la réalisation des objectifs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).





A cet égard, les deux Chefs d'Etat ont reconnu que l'existence du pont de la Sénégambie a facilité la libre circulation des échanges commerciaux et humains. Ils ont renouvelé leur appel pressant aux deux gouvernements à veiller instamment à ce que la frontière commune reste ouverte en permanence afin de promouvoir la libre circulation des biens et des personnes, conformément aux protocoles de la CEDEAO. Les deux Chefs d'Etat ont réaffirmé le rôle vital du transport terrestre dans la consolidation du processus d'intégration entre les deux pays et la nécessité pour tous les acteurs et usagers de respecter les règles de la libre circulation des personnes et des biens.





Ils ont en outre renouvelé leur engagement à la pleine mise en œuvre et au respect des divers accords et protocoles qui facilitent et renforcent le commerce intra-CEDEAO et ont appelé leurs deux gouvernements à intensifier leurs efforts de collaboration en vue d'éliminer toutes les barrières techniques au commerce, et à utiliser, en outre, la plate-forme en ligne des barrières non tarifaires de ZLECAF, comme un mécanisme de suivi multilatéral, pour le bénéfice mutuel des deux pays et de leurs peuples.



Afin de soutenir ces initiatives, ils ont renouvelé Leur appel aux deux gouvernements a accélérer la mise en place de l'Observatoire des pratiques anormales (OAP) sur le corridor Dakar-Banjul.