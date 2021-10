« Comment la République des valeurs ’’Reewum Ngor’’ ira à l’assaut des collectivités locales » (Abdoulaye Sène, cellule de Com)

La République des valeurs « Reewum Ngor » ira à l’assaut des collectivités locales, lors des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022, sous sa propre bannière, a appris Dakaractu de source officielle. Cette décision de participer aux joutes électorales prochaines sera officialisée, samedi 16 octobre, à Thiès fief du leader du parti, Thierno Alassane Sall.



Joint par Dakaractu, Abdoulaye Sène, un des membres de la cellule communication du parti, renseigne qu’une liste nationale sera déclinée à l’occasion de la cérémonie de lancement.



« Partout sur le territoire national, nous aurons des candidats. Que ça soit aux échelons départementaux, communaux ou au niveau des villes. Nous allons y participer, nous allons mener campagne contre le régime actuel et nous avons de grandes chances dans beaucoup de villes et dans beaucoup de communes du pays », a-t-il assuré.



À l’en croire, c’est pour se souscrire à sa ligne idéologique et ses positions que la République des valeurs a jugé nécessaire de participer aux joutes sous ses propres couleurs, ses valeurs et sa philosophie.



Le membre de la cellule Com’ de poursuivre : « Nous n’avons pas peur d’y aller tout seul, nous n’avons pas peur de constituer cette alternative que les sénégalais appellent de leurs vœux. Nous nous posons, aujourd’hui, en parti de l’espoir. Nous avons décidé en accord avec nos principes, d’y aller seul ».



L’organisation politique entend notamment s’allier avec d’autres entités en vue des élections locales même si ce dernier n’a pas voulu nous renseigner davantage sur les compagnons de taille.



« Nous allons dévoiler cela, samedi, mais nous avons des alliés qui sont dans l’opposition comme nous qui sommes dans l’opposition républicaine. Il y’a des mouvements politiques, des mouvements associatifs et beaucoup de citoyens, d’indépendants avec qui nous partageons nos valeurs et nos convictions », a dit le conseiller de TAS.



Interpellé sur la candidature de Thierno Alassane Sall en vue de ces futures élections locales, Abdoulaye Sène laissera entendre que le peuple sénégalais sera édifié samedi sur la question.



« Ce que je peux dire de manière certaine, c’est qu’il est en train de se concerter à la base avec des membres de l’opposition, avec des mouvements politiques qui sont à Thiès et demain (samedi), il donnera, officiellement, sa position. », a-t-il conclu.