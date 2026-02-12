Collecte et traitement des données personnelles : la CDP publie son rapport du 4ᵉ trimestre 2025

La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) a rendu public, ce jeudi 12 février 2026, son rapport trimestriel relatif au quatrième trimestre 2025.



Dans le document exploité par la rédaction de Dakaractu, l’organe de régulation informe avoir traité 165 dossiers au total. Elle a enregistré 127 déclarations et délivré 123 récépissés de déclaration. La Commission a également reçu 41 demandes d’autorisation et en a accordé 39. Par ailleurs, 14 plaintes et 2 signalements ont été enregistrés durant la période concernée.



Au cours de ses travaux, la CDP a décidé de surseoir à trois dossiers liés à des systèmes de vidéosurveillance, en raison de manquements constatés.



Trois structures épinglées

1. Hôtel Novotel de Dakar

La CDP demande notamment :



la désinstallation des caméras installées à la piscine ;



la réorientation de celles placées au niveau des caisses (bar et Ibis) ;



la mise en place d’une politique de protection des données personnelles ;



l’augmentation de la taille des panneaux d’information ;



la formalisation de l’exercice des droits des personnes ;



la finalisation des engagements de confidentialité avec le sous-traitant ;



ainsi que la déclaration modificative des nouvelles caméras.



2. Clinique Dabia



La Commission exige :



la désinstallation des caméras dans les salles de soins ;



la réorientation des caméras vers les seules caisses ;



la désactivation de la prise de son ;



l’intégration du numéro de récépissé de la CDP sur les panneaux d’information ;



la sensibilisation du personnel ;



et la déclaration du système après modifications.



3. Senediis Sarl

Il est demandé : la désinstallation des caméras dans les bureaux et la cuisine ;



la déclaration du système après modifications ;



l’intégration du numéro de récépissé sur les panneaux ;



et la formalisation de l’exercice des droits des personnes concernées.



Des manquements récurrents liés à la vidéosurveillance

La CDP souligne que les irrégularités les plus fréquentes relevées lors des contrôles concernent l’installation de caméras dans des espaces privés au sein des lieux de travail.



La Commission rappelle que l’installation et l’exploitation des systèmes de vidéosurveillance doivent strictement respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment dans les espaces professionnels et privés tels que les hôtels ou les grandes surfaces.



Elle précise également que la majorité des contrôles effectués en matière de vidéosurveillance font suite à des plaintes ou signalements.



À cet effet, la CDP invite les responsables de traitement à renforcer la sensibilisation et l’information de leur personnel sur les obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

