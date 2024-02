Climat des affaires et tensions politiques : Les attentes des organisations du Secteur Privé des acteurs politiques

Les organisations du secteur privé (Cciad, Cnp, Mdes, Unacois Jappo, Unacois Yessal, Ges, Cdes, Cnes, Cis) se sont réunies le mardi 13 février 2024 sur la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Elles ont naturellement, exprimé leurs inquiétudes, au regard des différends issus de l’élection présidentielle 2024 engendrant des tensions politiques, parlementaires, judiciaires et sociales.







Les organisations du secteur privé se disent particulièrement soucieuses de la stabilité politique, de la paix sociale, du respect des Institutions de la République, de la séparation des pouvoirs, ainsi que de la sécurité des biens et des personnes. Après avoir condamné toute violence à même de compromettre la cohésion sociale et la solidarité nationale et insisté sur la nécessité de préserver les investissements privés et l’activité économique lancent un appel pour la préservation de la paix sociale.







Elles invitent les acteurs politiques à se parler et à privilégier l’intérêt général du Sénégal et encouragent ceux qui s’investissent pour la préservation de la paix sociale, l’union et la solidarité des citoyens.