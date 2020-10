Classement FIFA : Conséquence de la défaite contre le Maroc, les « Lions » perdent une place.

Le Sénégal n’est plus la 20e nation sur le classement FIFA mondial. Les « Lions » se retrouvent désormais à la 21eme avec 1549 points (-1), juste derrière le Pays de Galles de Gareth Bale (20e, 1550 points.) Une situation imputable à la défaite de la sélection Sénégalaise, 3-1 contre le Maroc, en amical. D’autre part, les Marocains qui ont glané 4 points lors de la dernière fenêtre FIFA, restent dans le top 5 Africain.



Si le Sénégal est toujours classé numéro 1 en Afrique devant la Tunisie (1507 points), l’Algérie (1489 points), le Nigeria (1488 points), leur statut de vice-champions d’Afrique a été quelque un peu contesté avec ce revers.



Avec l’annulation de la rencontre prévue contre la Mauritanie, les hommes d’Aliou Cissé devront attendre la double confrontation contre la Guinée-Bissau les 11 et 15 novembre (Eliminatoires CAN 2021), pour se relancer. Les « djurtus » de la Guinée Bissau sont encore loin du top 100, avec une 118e place dans le classement FIFA / Afrique.