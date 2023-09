Choix de Amadou Ba-Relations avec ADD/ Abdou Mbow se livre : « J’ai connu Abdoulaye Daouda Diallo même avant Macky Sall… Ce que j’ai dit au Président sur la candidature de… »

Le porte-parole adjoint de l’alliance pour la république s’est prononcé sur le choix de la candidature de Benno Bokk Yakaar après la sortie du président du conseil économique, social et environnemental qui rejoint « enfin Amadou Ba ». Le député et président de la commission des lois à l’assemblée nationale qui, naturellement, a soutenu Abdoulaye Daouda Diallo qu’il a connu et côtoyé depuis longtemps. Mais sur la question de la candidature de Benno sur laquelle il ne s’était jusque-là pas exprimé, Abdou Mbow, sort enfin du silence dans cet entretien sur la 7Tv avec Maimouna Ndour Faye.



« J’ai dit au Président que pour être candidat à la présidentielle, il faut une légitimité historique. Il faut que nous contextualisions les choses. J’ai toujours assumé qu’il faut être un militant historique. Il faut aussi être loyal, quelqu’un qui a un fief électoral. Donc, le candidat pour moi, doit bien avoir sa base. Je l’ai déjà dit en secrétariat exécutif national. J’ai aussi dit que ce choix doit être un rassembleur » a précisé l’acteur politique de Thiès.



Revenant sur les motivations du choix fait par le président du conseil économique social et environnemental, Abdou Mbow exclut tout regret et assume : « Je ne suis pas dans le débat de personnes. Je suis dans les principes. Abdoulaye Daouda a été accompagné par de grands responsables politiques du parti. Et même des ministres de la république qui l’ont soutenu. J’ai connu Abdoulaye Daouda Diallo avant le Président Macky Sall. Il ne m’a pas formé politiquement. Je l’ai connu au conseil de la république dans le cabinet de Mbaye Jacques Diop. On a une relation fusionnelle. Mais cela ne m’a même pas motivé dans ma position de le soutenir. Mais c’est plutôt sa légitimité, sur le plan des compétences et la carrure qui lui permet d’être chef de l’Etat » rappelle encore le membre du secrétariat exécutif de l’Apr soulignant par ailleurs que les relations entre le Président Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo dépassent la politique.



Ainsi, se réjouit Abou Mbow, cette décision historique que Abdoulaye Daouda Diallo a prise en rejoignant la candidature de Benno, montre que « c’est quelqu’un qui compte dans ce pays. Un homme d’Etat qui a fait une analyse objective de la situation pour prendre cette décision et qui a un compagnonnage sérieux avec le Président Macky Sall ».



Toutefois, ce qui est important, selon Abdou Mbow, c’est que le président du conseil économique social et environnemental soutient le candidat choisi qui est Amadou Ba pour le maintien au pouvoir de la coalition présidentielle.