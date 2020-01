Championnat d'Afrique de karaté de la région Ouest Bamako 2020 : Les athlètes sénégalais décrochent 27 médailles et font une escale à Kaolack.

La délégation de l'équipe nationale de karaté qui avait pris part au championnat d'Afrique de karaté de la région ouest, de l'union des fédérations africaines de karaté (UFAK) vient de rentrer.

Le groupe a fait une escale ce lundi à Kaolack où la délégation a été reçue par le préfet départemental, Hameth Tidiane Thiaw. Le tournoi a vu la participation de 15 pays.

Le Sénégal lui s'était déplacé avec 47 personnes : 31 athlètes, 6 entraineurs et 10 arbitres. Les combattants ont décroché 27 médailles dont 19 en or, 2 en argent et 6 en bronze.

Parmi ces athlètes, 3 kaolackois : Mamadou Lamine Seck, médaille d'or moins de 61 kg (Ndangane karaté club), Aminata Thior, médaille d'or en kata (Ndangane karaté club) et Moussa Gaye, médaille de bronze moins de 76 kg (Avenir karaté club).

La dakaroise Maïmouna Niang âgée de 15 ans, ceinture jaune a remporté une médaille d'or pour une première participation.

Lors de son face-à-face avec la presse, le chef de la délégation, Souleymane Ba Diallo a invité le ministère des sports à accompagner le karaté à travers la mise à disposition de moyens financiers et la réalisation d'infrastructures adéquates afin de rivaliser avec les autres pays...