Cérémonie de décoration des agents : « Vous avez semé les graines du dévouement et du professionnalisme. » (Moussa Baldé, MAER)

Le ministre de l'agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé, a présidé ce jeudi 3 mars 2022, une cérémonie de décoration des agents de son département. En effet, la cérémonie qui s’est tenue aux Sphères Ministérielles de Diamnianio, est organisée selon le ministre, pour récompenser et reconnaître le travail de qualité que ses agents ont abattu durant de longues années.



« Vous faites partie de ceux qui ont donné de leur énergie, de leur savoir et de leurs connaissances au secteur agricole. Vous êtes aussi une fierté pour tout le Sénégal. À travers votre travail et votre abnégation, vous avez semé les graines du dévouement et du professionnalisme », soutient Moussa Baldé. En effet, poursuit-il, « à travers cet acte, le chef de l’État vous montre sa satisfaction de votre carrière professionnelle, mais aussi vous offre en exemple à suivre pour les plus jeunes. »



Cependant, malgré cette marque de reconnaissance, les agents du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural sont appelés à plus d’altruisme. Pour la circonstance, le cabinet ministériel, « compte sur chacun d’entre vous pour ne pas dormir sur vos lauriers, car oui des résultats tangibles sont obtenus dans notre secteur agricole, mais il reste encore des défis nombreux à relever », a considéré le ministre avant de faire part de sa conviction d’une bonne rémunération et d’une protection pour espérer des agents performants en mesure d’assurer pleinement la principale mission assignée, qui est la souveraineté alimentaire.