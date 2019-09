Cérémonie The Best FIFA 2019 : Découvrez le premier onze-type féminin de l’histoire

Pour la première fois, la FIFA et la FIFPro se sont associées pour honorer une équipe-type féminine, le FIFA FIFPro World11 féminin, dans le cadre des The Best FIFA Football Awards.







Les lauréates de ce prix inaugural forment une onze de rêve qui a brillé lors de la coupe du monde féminine, France 2019. Aux côtés de la Néerlandaise Sari van Veenendaal, figurent les Américaines Kelley O’Hara, Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan et Megan Rapinoe, le duo français Wendie Renard et Amandine Henry, la Brésilienne Marta, l'Anglaise Lucy Bronze et la Suédoise Nilla Fischer.