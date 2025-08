Célébration de la journée de l'arbre à Koyly Alpha : le Maire Gory Ba sollicite une brigade forestière et un poste vétérinaire dans la localité

À l'instar des autres régions du pays, Louga a célébré la journée de l'arbre ce dimanche 03 Août 2025. Le village de Koyly Alpha de la commune de Mboula (département de Linguère) abritait la cérémonie présidée par Madame le Gouverneur de Louga Ndèye Nguénar Mbothie Ndiaye accompagnée d'une très forte délégation composée du préfet de Linguère Modou Thiam, du sous-préfet de Yang Yang Abdou Khadre Cissokho, de l'inspecteur de l'information et de la formation (IA de Louga) Mamadou Mbengue. Entre autres autorités de l'arrondissement de Yang Yang, les maires (Moussa Ndiaye de Thiamène Pass, Birame Ba de Kamb, Birame Sène de Yang Yang) étaient de la partie.



"Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable" est le thème de cette 42e édition de la journée de l'arbre.

Dans son discours, le Maire de Mboula, Gory Ba, dira toute sa satisfaction du choix porté sur sa commune, plus précisément Koyly Alpha. Poursuivant, il n'a pas manqué de déplorer la coupe abusive des arbres, la déforestation, qui sont facteurs de destruction de l'environnement.

À cet effet, il a invité la population de la région de Louga à planter des arbres avec un suivi permanent, gage d'un meilleur cadre de vie.

L'occasion sera saisie par le maire Gory Ba pour soulever deux préoccupations majeures des populations de Mboula : la création d'une brigade forestière locale et l'installation d'un poste de santé vétérinaire pour les éleveurs. En clair, selon Gory Ba, ces doléances précitées hantent le sommeil des populations de Mboula (zone sylvo pastorale).



Quant au Gouverneur, dans son allocution, elle a remercié le Maire de Mboula vu la forte mobilisation de ses populations en cette journée de l'arbre organisée à Koyly Alpha. Madame le Gouverneur invite les populations à planter des arbres dans leurs localités respectives. Cette dernière a insisté sur le suivi des arbres plantés pour sauvegarder l'environnement dans leurs milieux.

S'agissant des doléances soulevées par le maire Gory Ba, Madame le Gouverneur se dit très consciente de ces doléances non sans dire qu'elle va les transmettre à qui de droit au grand bonheur des populations de la commune de Mboula. À signaler que l'édition 2025 de la journée de l'arbre a été parrainée par deux arbres importants dans la vie de l'homme. Il s'agit de l'arbre 1 (mangifera indica L) communément appelé Manguier et l'arbre 2 (Adansonia digital L) du nom de Baobab.