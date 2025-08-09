Canaries / Île de Lanzarote : 49 migrants sénégalais débarquent d'un remorqueur pour des "raisons humanitaires"

Selon une information publiée par le journal La Provincia et reprise par Dakaractu, 49 passagers clandestins à bord d'un remorqueur en provenance du Sénégal, ont débarqué sur le port d'Arrecife pour des raisons humanitaires et seront pris en charge sur l'île de Lanzarote. Le débarquement a eu lieu dans le port d'Arrecife pour des raisons humanitaires, malgré le refus de l'armateur de payer la caution imposée, a indiqué le journal.



D'après nos confrères, les 49 passagers clandestins ont voyagé à bord d'un remorqueur en provenance du Sénégal, il y a quelques jours. Ils débarqueront finalement au port d'Arrecife (Lanzarote) « pour des raisons humanitaires et seront pris en charge sous la responsabilité de l'agent maritime », rapporte la délégation gouvernementale aux Canaries.



En effet, l'armateur avait refusé de payer la caution d'un million d'euros imposée par l'autorité portuaire de Las Palmas pour le débarquement et avait annoncé son retour à Dakar.



Au départ, il avait été décidé de fournir au navire des provisions et de la nourriture pour le voyage de retour sans avoir à accoster, mais il a été convenu plus tard que les 49 migrants clandestins débarquent.