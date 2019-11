Campagne de commercialisation de l’arachide : Le président fixe la date au 3 décembre et le prix à 210 F Cfa / Kg.

Lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, le président Macky Sall a fixé la date du début de la campagne de commercialisation de l’arachide au 3 décembre 2019 et le prix d’achat au producteur à 210 F Cfa / Kg.



Le Chef de l’Etat a invité les ministres chargés respectivement de l'Agriculture, du Commerce, des Finances, de l'Economie, de l'Intérieur et de l'Industrie à prendre les dispositions requises pour le bon déroulement de la commercialisation des produits agricoles sur l'ensemble du territoire national.



Il a aussi demandé au Ministre de l'Agriculture de veiller, en relation avec l'administration territoriale et tous les services compétents de l'Etat, à l'application rigoureuse des prix au producteur officiellement fixés pour l'arachide et au suivi adéquat des opérations de collecte, de financement et de paiement.