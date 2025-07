Cambérène en feu : après les funérailles de Thierno et Lamine, la colère explose à nouveau

Les jeunes, méthodiques et vigilants, ont esquivé les interpellations contrairement à la journée précédente, mais n'ont pas capitulé. Des cocktails Molotov ont été lancés en réaction aux gaz lacrymogènes, témoignant d'un conflit devenu pratiquement militaire. On a construit des barrages composés de pneus enflammés et de pierres sur les voies principales. Toutefois, grâce à une préparation minutieuse, les FDS ont réussi à libérer les routes, rendant ainsi la région « sous contrôle », d'après les responsables.







Malheureusement, cette instabilité engendre des dérives préoccupantes. Durant la soirée, plusieurs incidents d'agression ont été rapportés, des personnes malveillantes exploitant le désordre pour instaurer la peur. Les résidents, déjà affectés par le deuil et les violences, condamnent fermement cette situation. Cambérène traverse une période difficile. Entre une colère justifiée, une répression sévère et une insécurité exploitée, le quartier paraît coincé dans un étau. Un fait est indiscutable : la blessure n'est pas encore cicatrisée, et la nuit peut encore apporter son lot d'explosions.