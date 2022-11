COMMUNIQUE DE PRESSE ECOBANK SENEGAL - ONUFEMMES

ONU FEMMES renforce les capacités des femmes pour

Du 14 au 16 novembre 2022 : ONU femmes et – Ecobank Sénégal, filiale du premier groupe

bancaire panafricain, le Groupe Ecobank, conjuguent leurs efforts dans la commune de Fass

Gueule Tapée Fass Colobane pour célébrer la dixième Journée Ecobank sur le thème ‘Ne laisser

personne pour compte ! L’inclusion financière pour tous’. Ceci, pour atteindre le plus grand nombre

de femmes et de jeunes dans cette commune afin de contribuer à instaurer un accès égal aux

connaissances et outils financiers.

La Journée Ecobank est l'événement phare de la banque, sous l’impulsion de la Fondation, au cours

duquel l’ensemble du personnel agit en faveur de sa communauté locale à travers l'Afrique. Cette

année, l'accent est mis sur l'importance de l'inclusion financière et le rôle crucial que joue

l'éducation financière dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, en particulier pour celles

et ceux vivant dans les communautés marginalisées.

M. Sahid Yallou, Directeur Général de Ecobank Sénégal, a précisé : « nous sommes déterminés à

contribuer à l'amélioration de l'éducation financière – qui, à son tour, favorisera l'inclusion

financière – dans nos communautés locales. À l'occasion de la Journée Ecobank, nous voulons

apporter aux gens les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions

financières essentielles au quotidien, telles que l'établissement d'un budget et l'épargne. Cela leur

permettra d'améliorer leurs finances, d'être plus à même de créer et de gérer une entreprise avec

succès et d'améliorer leur qualité de vie, celle de leur famille et celle de leur communauté ».

Nos activités et initiatives prévues pour la Journée Ecobank 2022 sont notamment une session de

formation qui sera réalisée dans le cadre du partenariat entre Ecobank et UN WOMEN dans la

commune de Gueule-Tapée/Fass/Colobane en vue de renforcer les capacités des femmes de cette

zone sur l’inclusion financière.

La Directrice d’ONU FEMMES Sénégal, Mme Dienaba Wane Ndiaye, a souligné «Faisons de Gueule

Tapée Fass Colobane un modèle qui pourra inspirer toutes les collectivités territoriales du Sénégal ;

une commune où les femmes sont capables, autonomes et exercent un leadership fort qui pourra

impacter considérablement sur le développement durable de la communauté ».

D’où tout l’intérêt et la pertinence de cette session de formation qui porte sur l’éducation

financière, le marketing et techniques de vente, le leadership en faveur des femmes élues locales

de la commune de Gueule tapée Fass Colobane et des femmes promotrices de la commune,

membres du Comité consultatif national.



A PROPOS D’ONUFEMMES

Entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, ONU

Femmes a été créée pour accélérer les progrès dans la réponse apportée aux besoins spécifiques

des femmes et des filles partout dans le monde. ONU Femmes soutient les États membres des

Nations Unies dans l’adoption de normes internationales pour parvenir à l’égalité des sexes et

travaille avec les gouvernements et la société civile à concevoir les lois, les politiques, les

programmes et les services nécessaires pour veiller à l’application effective de ces normes et à ce

que les femmes et les filles en bénéficient, partout dans le monde.

Au Sénégal, ONU Femmes intervient pour faire de l’ambition des Objectifs de Développement

Durable (ODD) une réalité pour les femmes et les filles et soutient la participation équitable des

femmes à tous les aspects de la vie, en mettant l’accent sur trois domaines prioritaires que sont :

- Le renforcement du leadership des femmes et leur participation ;

- Le renforcement de l’autonomisation économique des femmes ;

- L’éradication de la violence à l’égard des femmes.

Par conséquent, ONU FEMMES accompagne les collectivités territoriales pour la prise en compte

du genre dans toutes les stratégies à mettre en place, et s’assurer que les besoins spécifiques et

les préoccupations des femmes et des jeunes filles sont prises en charge.

C’est ainsi qu’elle fait partie intégrante d’une initiative multipartite dirigée par une équipe de base

d'agences des Nations Unies, comprenant l’UNFPA, la FAO, l'UNICEF, l'IDEP, le PNUD, ONUDI et

UNCDF dans la commune de Fass Gueule Tapée Colobane, à savoir le projet de territorialisation

des ODD.

Le but visé à travers ce programme est l’amélioration de la sécurité humaine des adolescents,



jeunes, femmes vulnérables de la commune de Gueule Tapée-

Fass-Colobane pour la capture du dividende démographique.



ONU Femmes et la Fondation Ecobank ont signé un protocole d'accord en vertu duquel les deux

parties conviennent de coopérer de bonne foi pour atteindre leurs objectifs communs, qui sont,

entre autres, les suivants :

• Promouvoir l'égalité des sexes en Afrique sub-saharienne

• Promouvoir l'autonomisation économique des femmes par la promotion de l'inclusion

financière

• Promouvoir l'autonomisation et les droits humains des femmes et des filles dans toutes les

sphères de la vie et à tous les niveaux dans des contextes de paix et de conflit.



À propos de Ecobank Sénégal

Ecobank Sénégal est une filiale du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain

indépendant. À Ecobank Sénégal nous proposons une gamme complète de services et de solutions

à nos clients de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale, de la Banque des Grandes

Entreprises et d'Investissement à travers 28 agences, 72 GABs et plus de 4000 Points Xpress.

Le Groupe Ecobank a été créé en 1985 pour contribuer à l’intégration financière et au

développement socio-économique de l’Afrique. Avec une présence dans 35 pays d’Afrique

subsaharienne ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine, le Groupe

dispose d'une expertise et d'une expérience inégalées en Afrique. Notre plateforme panafricaine

unique constitue un réseau essentiel pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et

les investissements en Afrique et au-delà.

Organisée pour la première fois en 2013, la Journée Ecobank est un événement consacré chaque

année à un thème spécifique. Les actions précédentes ont porté sur l'éducation des jeunes en

Afrique (2013), la prévention et le contrôle du paludisme (2014), 'Chaque enfant africain mérite

un avenir meilleur' (2015), l'enseignement des TIC dans les écoles et l'amélioration de la santé

maternelle (2016), la gestion de l'eau potable (2017), et les orphelinats (2018). La Journée Ecobank

a ensuite mené une campagne de trois ans sur les maladies non transmissibles, centrée sur le

cancer (2019), le diabète (2020) et la santé mentale (2021).

Pour plus d’informations sur Ecobank Sénégal, veuillez consulter www.ecobank.com/senegal ou

suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.