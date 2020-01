CNRA / DMEDIA : Babacar Diagne a reçu Bougane Guèye Dany...

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel et le Groupe D MEDIA ont eu une séance de travail ce lundi 06 janvier 2020 au siège du CNRA.



La rencontre a été mise à profit par le Président Babacar DIAGNE et son hôte le Président Directeur Général de D MEDIA, M. Bougane GUEYE, entourés de leurs collaborateurs, pour échanger sur la décision du 31 décembre 2019 portant suspension de la diffusion des programmes de la SEN TV.



Durant les échanges, Président DIAGNE et PDG GUEYE ont passé en revue le processus qui a abouti à la décision.



L’organe de régulation a rappelé les fondements juridiques de ladite décision.



De son côté, le PDG de Dmedia a précisé que son groupe n'avait jamais refusé de se conformer à la règlementation, mais avait plutôt demandé un delai. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité d’améliorer la communication. Les deux parties ont salué l’atmosphère qui a marqué la rencontre.