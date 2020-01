CLEANING DAY: Me Malick Sall mobilise ses hommes

Me Malick Sall a envoyé une forte délégation dans son fief, à Ogo, dans le département de Matam, pour démarrer une opération de nettoiement des artères de la Commune. Les opérations ont vu la participation des populations de Ogo et des villages environnants.

La délégation a été conduite par Amadou Abdoulaye Diop, Directeur des Constructions, des Palais de justice et d’autres édifices au ministère de la justice. Le Pr Diop était accompagné par le Directeur de l’administration générale et de l’équipement, Abdoulaye Sy, du Directeur de la dématérialisation, Abdoul Aziz Wane, du chef de cabinet, Mamadou Sow, de l’attaché de cabinet, Abdoul Capi Ndiaye, de la responsable de la cellule genre Mme Kadia Ndao et d’autres membres du cabinet. La délégation a offert au nom du Garde des Sceaux du matériel de nettoiement aux populations.

Amadou Abdoulaye Diop a souligné la détermination du Garde des Sceaux à rendre concret le choix du président de la République au plan local. « Macky Sall est un visionnaire. Son ambition est de rendre nos villes plus belles. Me Malick Sall veut participer à la réalisation des objectifs fixés par le chef de l’Etat avec le soutien des populations du département de Matam notamment celles de Ogo », a dit le Pr Diop.

L’émissaire de Me Malick Sall a appelé les populations à s’approprier les « cleaning day ». « Le président de la République a lancé l’initiative. C’est aux responsables locaux de la matérialiser. C’est ce qu’a compris le Garde des sceaux », a souligné, Amadou Abdoulaye Diop.

En marge de la cérémonie, des diplômes ont été remis à 80 femmes qui ont participé à une session de formation sur la fabrication de l’eau de javel et des savons. Ces formations ont été organisées à l’initiative de Me Sall qui, à travers son geste, accompagne la politique d’autonomisation des femmes du président de la République.