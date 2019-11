CCIAD : Abdoulaye Sow élu nouveau président de la Chambre de commerce de Dakar

Une heureuse issue. Voilà comment on pourrait qualifier le choix porté sur le Président de la Commission Agricole pour conduire la destinée de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad). Abdoulaye Sow, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été élu ce mercredi 27 novembre, Président de ladite structure. Un signe de confiance de ses pairs alors qu'il est à la tête de l’’Union nationale des coopératives et exploitants forestiers du Sénégal (Uncefs). M. Sow a été porté à la présidence de cette chambre consulaire à l'occasion d'une Assemblée Générale qui s'est tenue dans la Salle Mamadou Lamine Niang de la Cciad. Ce, sous la présidence du gouverneur de Dakar, a appris Dakaractu.