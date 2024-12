Burkina Faso : le capitaine Ibrahim Traoré met fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce 6 décembre 2024 à une réorganisation majeure de l’appareil étatique en mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Cette décision a été officialisée par un décret présidentiel, dont les grandes lignes ont été lues au journal télévisé de 20 heures sur la Radio-Télévision du Burkina (RTB).



Selon le décret, l’ensemble du gouvernement est dissous avec effet immédiat. Cependant, les anciens membres du gouvernement ont été chargés d’expédier les affaires courantes jusqu’à la mise en place d’une nouvelle équipe gouvernementale. Cette mesure transitoire vise à éviter tout vide institutionnel en attendant la formation du prochain exécutif.



Ce décret s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés par la Constitution et la Charte de la transition, adoptée le 14 octobre 2022 et modifiée le 25 mai 2024. Aucune explication officielle n’a encore été donnée sur les motivations de cette dissolution, mais ce remaniement traduit une volonté de réorganisation et peut-être de redéfinition des priorités gouvernementales dans un contexte de transition délicat.



Le document, signé par le président Ibrahim Traoré, précise également que ce décret sera publié au Journal officiel du Faso. Ce tournant politique est suivi avec attention par la population et les observateurs internationaux, alors que le pays traverse une période cruciale dans sa transition politique.