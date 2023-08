Bientôt un ambassadeur des Etats-Unis à Niamey malgré le coup d'Etat

Un nouvel ambassadeur américain s'installera bientôt au Niger pour participer aux efforts diplomatiques visant à rétablir le gouvernement légitime, renversé par un coup d'Etat, a indiqué mercredi Washington.



La diplomate Kathleen FitzGibbon a reçu le feu vert du Sénat le 27 juillet, au lendemain de la prise du pouvoir par des militaires. Elle attendait l'officialisation de sa nomination depuis près d'un an, en raison d'une bataille politique indépendante de sa personne.



"Nous avons hâte que l'ambassadrice FitzGibbon arrive à Niamey", a expliqué à la presse un porte-parole du département d'Etat américain, Vedant Patel.



Il a assuré que cette arrivée ne signifiait pas que les Etats-Unis approuvaient le coup d'Etat militaire et que Washington réclamait toujours la libération et le retour au pouvoir du président élu Mohamed Bazoum.



"Ce n'est pas le signe d'un changement de politique des Etats-Unis, mais de leur implication continue" dans cette crise, a-t-il dit.



Mme FitzGibbon, qui affiche une grande expérience de l'Afrique, va s'installer à Niamey malgré le départ début août du personnel non essentiel de l'ambassade.



Le département d'Etat américain suit de près la situation au Niger. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a plusieurs fois échangé avec le président Bazoum et des responsables régionaux, et sa N.2 Victoria Nuland a effectué une visite surprise à Niamey la semaine dernière pour rencontrer les auteurs du coup d'Etat.



Le Niger abrite des soldats américains et français engagés dans des opérations contre des groupes jihadistes actifs au Sahel.