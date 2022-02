Bamba Fall : « Ce que nous, politiques, devons apprendre de ce sacre des Lions... »

Le maire réélu de la commune de Médina s'est présenté hier au concert organisé au boulevard De Gaulle à l'honneur des champions d'Afrique de football. Pour le maire Bamba Fall, cette victoire qui a réuni l'opposition et le pouvoir doit servir de leçons aux hommes politiques qu'ils sont. « Cette belle et historique victoire des Lions de la Téranga doit nous apprendre à nous surpasser et à privilégier le Sénégal au-delà de tout intérêt », assène l'homme politique de la Médina.