BUS TATA INCENDIÉ : Thierno Alassane Sall condamne “un acte odieux”

Le patron de la république des valeurs a réagi à travers un tweet sur l’incendie par cocktail Molotov du bus Tâta.

‹‹ Un autobus transportant des passagers aurait été volontairement incendié, occasionnant des pertes en vies humaines et des brûlés graves. Je condamne cet acte odieux, qui dépasse l'entendement. Rien ne saurait justifier ces faits.

On ne le dira jamais assez, dans le chaos : ce sont toujours les pauvres gens, les prolétaires qui prennent les transports en commun, les livreurs par jakarta, bref le petit peuple qui paie le prix le plus élevé.

Il est de notre devoir de ne pas laisser une spirale infernale s'installer.@ a tweeté TAS qui

prie pour le repos éternel des victimes.