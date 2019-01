BBY/Saly : Naissance de deux comités électoraux...

Le maire de Saly Ousmane Guèye et une partie des responsables de Bby ne parlent plus le même langage, la cause principale étant l'installation du comité électoral.

Selon Néné Daff, coordinatrice communale de l'Apr, le maire a monté un comité électoral sans elle, et pire, sans les alliés de taille comme le PS. Néné de rajouter que le maire a mis en place un bureau composé essentiellement de mouvements au détriment de l'Apr et cela est inadmissible dira t-elle. Ce qui l'a conduit à rédiger un mémorandum et à mettre en place un autre bureau.

Contacté par Dakaractu, le maire de Saly, Ousmane Guèye, se dit prêt à apporter la lumière sur cette affaire afin d'édifier tout le monde...