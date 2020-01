BAMBEY / La Présidente nationale de la scolarisation des filles invite à intégrer chez les enfants l'esprit des dénonciation pour combattre les viols.

Madame Awa Sène Diop applaudit des deux mains la décision du législateur de criminaliser le viol chez les enfants. La Présidente nationale de la scolarisation des filles était à Bambey, où elle dirige la structure départementale, pour présider la deuxième édition de la fête de l' Excellence. "Ces actes barbares, nous devons les combattre. Je suis entièrement pour cette criminalisation du viol. Ces déperditions scolaires, ces viols, constituent un réel obstacle à la scolarisation des enfants. Et, nous ne défendons pas seulement les filles,mais la fille en général, celle qui sera la femme de demain. La Scofi, au niveau national, a installé beaucoup de clubs pour défendre les droits de l'enfant." Awa Sène Diop invitera les parents à installer chez les enfants l'esprit de dénonciation pour davantage renforcer le combat mené contre le viol chez les bouts de bois de Dieu.



La Présidente de la Scofi dénoncera aussi le fait que beaucoup d'enfants Sénégalais ne disposent pas de pièces d'état civil. "Cette année, nous avons pris comme thème l'importance de la pièce d'état civil dans les procédures administratives. Pour raison, dans le département de Bambey, beaucoup d'enfants sont confrontés à ce problème qui constitue un réel obstacle à leur scolarisation. La pièce d'état civil est un droit pour l'enfant et il est fondamental. Donc priver ce droit à l'enfant constitue une catastrophe.

Durant les derniers examens du Cfee, vous savez que 180 filles et 186 garçons étaient confrontés à ce type de problème." Pour cette édition 2020 de la fête de l'Excellence, 200 enfants qui se sont distingués dans les matières scientifiques ont été primés...