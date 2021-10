BAMBEY - El Hadj Dia, même déçu, décide de soutenir le candidat désigné de BBY et interdit à ses militants toute forme de grogne.

Après Mbacké, la commune de Bambey vient officiellement de connaître le nom du futur candidat de la coalition Benno Bokk-Yaakaar en perspective des élections locales. Il s’agit de Gana Mbaye, maire sortant. Une nouvelle qui a créé une énorme déception dans le camp du jeune Républicain El Hadj Dia qui pensait pourtant avoir fait le différence avec son dernier meeting qui avait rassemblé environ 30 mille personnes, selon ses estimations d’alors.



Joint au téléphone suite aux rumeurs qui donnaient certains de ses militants prêts à dérouler des marches de protestations à Bambey - commune et dans les communes rurales, le leader politique préférera très clairement donner sa position. « C’est en urgence que je suis revenu à Bambey. Jamais au grand jamais, je ne laisserai de telles entreprises prospérer. J’ai décidé de soutenir la liste comme si c’est moi qui la dirigeais. J’ai demandé à tous mes militants et sympathisants qui avaient envisagé de dérouler ces rassemblements pour, disent-ils, montrer leur colère et réitérer à mon endroit leur soutien, que je ne combattrai jamais une décision prise par le Président Macky Sall. Je suis un militant discipliné et ce n’est pas un non-choix qui le ferait dérouter. Je reste fidèle à mes convictions et fidèle au Président Macky Sall ».



Si à Bambey, la bombe des grognes a été désamorcée par cette décision très salutaire de El Hadj Dia, à Mbacké on peut s’attendre à des décisions surprenantes des leaders qui n’ont pas été choisis . Dakaractu -Touba y reviendra.