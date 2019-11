Auditions sur le pétrole : "AAR LI NU BOKK rejettera toute décision judiciaire tendancieuse et inéquitable " (Assemblée Générale)

Alors que les auditions sur les supposés cas de corruption sur le pétrole sénégalais se termineront aujourd'hui, la plateforme pour la défense des intérêts des citoyens met en garde les autorités judiciaires et gouvernementales.

Lors d'une assemblée générale, les membres de cette plateforme ont salué le démarrage des auditions par le doyen des juges.

Cependant, "elle invite à agir d'une manière rapide et impartiale pour retrouver et sanctionner tous ceux qui se seront rendus coupables d'acte de corruption dans la gestion du pétrole et du gaz".

Du reste, la plateforme "rejettera toute décision judiciaire tendancieuse et inéquitable ", informe l'assemblée générale.



Par ailleurs le mouvement citoyen entend poursuivre son combat aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora à travers une nouvelle stratégie bâtie autour de trois points à savoir : remobiliser, décentraliser et élargir.