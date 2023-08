Attentat au cocktail Molotov sur un bus TATA à Yarakh: « Les auteurs seront mis hors d’état de nuire » (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a présidé le traditionnel conseil des ministres ce mercredi. Une occasion de revenir sur l’acte d’hier qui a été qualifié par le ministre de l’intérieur hier, « d'acte terroriste ». En effet, le bus TATA de ligne 65 en provenance de Kounoune (Rufisque) et ralliant Colobane, a pris feu après que des individus ont lancé un cocktail Molotov à l’intérieur. Deux décès ont été annoncés et 5 blessés.



Le chef de l’Etat à l’entame de son propos, a dénoncé et condamné fermement « cet acte odieux et criminel contre des populations innocentes. Macky Sall annonce parallèlement que les auteurs et leurs complices seront recherchés, arrêtés et mis hors d’état de nuire.



Face aux tentatives de subversion et de déstabilisation, et au regard des menaces et violences préméditées, le président de la République a tenu à rassurer les populations que toutes les dispositions appropriées sont prises par l’Etat pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’étendue du territoire national.