Attaque militaire de la CEDEAO au Niger : « le Président Macky Sall doit penser aux sénégalais vivants au Niger » (Marcheurs Sénégalais)

Les ressortissants Sénégalais basés au Niger sont contre une intervention militaire de la Cedeao. Ces expatriés ont fait une marche ce jeudi matin dans la capitale nigérienne, Niamey pour protester contre la décision prise par le président de la République du Sénégal d’envoyer une troupe, si la CEDEAO décide d’attaquer la junte. La marche a pris fin à l’ambassade du Sénégal où ils ont fait un point de presse.







Déjà lors de la marche qui avait débuté à 8h (heure locale). «Vive le Niger, pas de sanctions... Nous disons non à une intervention militaire de la CEDEAO. Nous ne partageons pas la position du Président Macky Sall et de la ministre des Affaires Etrangères, Me Aïssata Tall Sall. Ils doivent penser aux sénégalais vivant au Niger » scandaient les marcheurs qui ont défié le soleil de plomb pour montrer leur soutien au Niger et leur désaccord au Président Macky Sall.