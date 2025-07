Attaque du JNIM à Diboli : Le Sénégal Renforce sa Frontière avec le GARSI et l'Armée

Une attaque menée ce matin, aux environs de 6h, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) a visé le poste-frontière malien de Diboli. Cette position stratégique est située à seulement 1,5 kilomètre de Kidira, localité sénégalaise frontalière.



Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) maliennes, incluant le poste de police et celui des douanes, ont été la cible de cette offensive. L'attaque de Diboli marque une nouvelle étape dans le rapprochement des activités du JNIM des frontières sénégalaises, suscitant une vive préoccupation quant à une possible extension de l'instabilité sécuritaire.



En réaction à cet incident, les forces de défense sénégalaises ont immédiatement renforcé leur présence dans la zone frontalière. Des unités du Groupement d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI) de la gendarmerie ainsi que des éléments supplémentaires de l'armée ont été déployés le long de la frontière sénégalaise, soulignant la détermination de Dakar à prévenir toute incursion sur son territoire.