Attaque d’un bus TATA au cocktail molotov à Yarakh : « Les premiers éléments de l'enquête suggèrent un attentat terroriste » (Procureur)

Suite à l’attentat sur un bus TATA survenu hier à hauteur de Yarakh, des enquêtes ont été rapidement entamées pour déterminer les circonstances de cet événement malheureux. D’après le communiqué du procureur de la république s’appuyant sur les investigations déjà menées, « c’est un attentat terroriste » qui a été perpétré sur ce bus qui avait à son bord, des passagers. Le bilan provisoire fait état de deux morts de sexe féminin calcinés et cinq blessés par brûlure dont deux dans un état grave.



Le communiqué du procureur précise que les éléments de la Section de Recherches de la Gendarmerie Nationale poursuivent leurs investigations et informe que « toutes personnes impliquées dans ces faits d'une extrême gravité seront traquées et traduites devant la justice pour des faits de terrorisme qui sont sévèrement réprimés par les articles 279-1 et suivants du Code pénal. »